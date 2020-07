Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: L 348 Freisen - Baumholder, Höhe Berschweiler Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2020, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der L 348 zwischen Baumholder und Freisen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein in Richtung Freisen fahrender Pkw geriet in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der in Richtung Baumholder fahrende Pkw nach rechts aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich um einen Ford mit Trierer (TR) Kennzeichen handeln.

