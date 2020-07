Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VU-Flucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Mittwochabend, dem 24.06.2020, um 18:20 Uhr, ereignete sich in der Trierer Straße in Hermeskeil, kurz vor der Einmündung in die Saarstraße, ein Verkehrsunfall. Unfallverursacher war ein roter PKW mit niederländischem Kennzeichen. Anschließend flüchtete er über den Rewe-Parkplatz wieder in die Trierer Straße. Hier bog er entgegen der Fahrtrichtung in die Trierer Straße ab und flüchtete in die Schulstraße. Hinweise werden erbeten an die PI Hermeskeil unter der Nummer: 06503 / 9151-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell