Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermisstensuche glücklich beendet

Reinsfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 01.07.2020, gegen 14.00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Hermeskeil die Mitteilung über einen gehandicapten vermissten 14- Jährigen. Dieser war im Anschluss an den Schulbesuch nicht an seiner Wohnstätte angekommen. Durch intensive Suchmaßnahmen der Polizei unter Einbindung eines Polizeihubschraubers konnte die vermisste Person wohlbehalten gegen 18.15 Uhr aufgefunden werden.

