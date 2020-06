POL-EL: Nordhorn - Ehepaar überfallen

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr kam es im Melleschweg in Nordhorn zu einem Diebstahl im Haus eines Ehepaares. Das ältere Paar wurde zunächst auf ihrem Hof von zwei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Männer sich augenscheinlich vom Grundstück entfernten, ging das Ehepaar wieder zurück in ihr Wohnhaus. Dort bemerkte die Ehefrau kurze Zeit später einen der Männer in ihrem Schlafzimmer, der diverse Schränke durchwühlte und ein Portemonnaie an sich nahm. Als die Frau versuchte dem Täter die Geldbörse zu entreißen, schubste er sie zur Seite und flüchtete aus dem Haus in einen blauen VW Passat, der von der zweiten Person gefahren wurde. Die Frau blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldbörse sowie Modeschmuck entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

