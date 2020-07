Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2020, ereignete sich gegen 08:25 Uhr auf der B51 auf Höhe der Abfahrt zur L44 (Aach) ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein unbekanntes weißes Fahrzeug beim Wenden auf der Fahrbahn der B51 ein in Fahrtrichtung Trier fahrendes Fahrzeug. Der/ die FahrerIn entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizei bittet den/die FahrerIn des verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuges sowie Zeugen des Verkehrsunfalls um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Trier, Südallee 3, 54290 Trier/ Tel. 0651-9779-3200.

