Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Topf auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte am Mittwoch gegen 04.30 Uhr mit 68 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen zu einer Rauchentwicklung in die Industriestraße in Kleinglattbach aus. Grund hierfür war ein angebrannter Topf mit Essensresten, der mutmaßlich auf einer eingeschalteten Herdplatte stand. Nachdem eine Bewohnerin die Feuerwehr alarmiert hatte, verließ sie mit weiteren Bewohnern das Mehrfamilienhaus. Die Wehrleute kümmerten sich anschließend um die Rauchentwicklung, lüfteten die Wohnung und rückten wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Küche kam es zu Rußverschmutzungen an der Wand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist allerdings noch nicht bekannt. Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

