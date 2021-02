Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar/ L1115: Kia beim Überholen gestreift und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker soll am Dienstag gegen 17:10 Uhr einen Kia auf der Landesstraße 1115 zwischen Großbottwar und der Anschlussstelle Mundelsheim beim Überholen gestreift und sich danach von der Unfallstelle entfernt haben. Von dem gesuchten Pkw ist lediglich bekannt, dass er vermutlich silberfarben war. Der Sachschaden am Kia beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07144 900 0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell