POL-LB: Sindelfingen: 31-Jähriger leistet Widerstand

Mit einem aggressiven Mann hatten es Beamte des Polizeireviers Sindelfingen am Montagabend zu tun. Der 31-Jährige, der keinen Mund- und Nasen-Schutz trug, sollte am Bahnhof in Sindelfingen gegen 20:30 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Beamten hatten zudem Anhaltspunkte für einen Drogenverstoß, weshalb sie den Mann durchsuchen wollten. Dagegen setzte er sich massiv zur Wehr, sodass er mit Handschließen gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden musste. Während der Maßnahmen, hustete er mehreren Beamten ins Gesicht und gab vor, an Corona erkrankt zu sein. Doch damit nicht genug: Als er nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden sollte, wollte er das Dienstgebäude nicht mehr freiwillig verlassen, beleidigte die Polizisten und musste mit einfacher körperlicher Gewalt vor das Gebäude gebracht werden.

