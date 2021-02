Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Vandalismus an Pkw

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Renault in der Poststraße in Leonberg. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Sonntagabend, 22:00 Uhr bis Montagmittag, 13:10 Uhr, den Lack des Fahrzeugs und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell