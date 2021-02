Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 25-Jährige in psychischem Ausnahmezustand versucht Fahrzeuge anzuhalten und bedroht Taxi-Fahrer - Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Der offensichtliche psychische Ausnahmezustand einer 25-Jährigen führte am Dienstag gegen 09:45 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg zu einem polizeilichen Einsatz. Die Frau soll dort zunächst versucht haben mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Bislang ist bekannt, dass sie sich auf die Fahrbahnmitte begab und einen weißen Mercedes ausbremste und auf die Motorhaube schlug. Danach soll sie vor einem roten Kleinwagen und einem Linienbus wild gestikulierend herumgesprungen sein. Als sie die Fahrbahnseite wechselte, konnte sie ein Taxi anhalten und sich auf die Rückbank des Fahrzeugs begeben. Im Fahrzeuginneren soll sie dann den 31-jährigen Taxi-Fahrer mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Frau entwaffnen und überwältigen. Sie wurde anschließend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung der 25-Jährigen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und geschädigte Autofahrer sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell