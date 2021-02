Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Opel zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr einen Opel, der am Fahrbahnrand in der Starengasse in Kirchheim am Neckar abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, in Verbindung zu setzen.

