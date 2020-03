Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37586 Dassel-Wellersen, Junkernstr. 32

Samstag, 07.03.2020, zw,. 06.10 Uhr und 07.00 Uhr

Am 07.03.20, zw. 06.10 und 07.00 Uhr wurde in Dassel-Wellersen, Junkernstr. an einem am Fahrbahnrand abgestellten VW-Transporter der Außenspiegel beschädigt. Anhand der Anstoßhöhe wird davon ausgegagnen, dass der Verursacher ein höhengleiches oder auch höheres Fahrzeug war, welches unerlaubt von der Unfallstelle entfernt wurde.

Dem Halter ist ein Schaden von ca. 400,- Euro entstanden.

Zeugen die evtl. Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell