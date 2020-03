Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kreiensen, ein Wohnhaus in der Biebelstraße. Zeitraum: Fr. 13.03, 18:00 Uhr bis sa. 14.03.2020, ca. 12.45 Uhr. Unbekannte Täter besprühten mit schwarzer Farbe eine Klinkerhauswand (Bachsteinfassade) mit den Großbuchstaben H S V (ohne 96). Der angerichtete Schaden( zur Beseitigung) wurde auf 100.-Euro geschätzt. Es wird gebeten, sachdienl.Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200 oder an die Polizeistation Kreiensen Tel. 05563 705484 zu melden.

