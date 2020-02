Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio raubt Handy - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Samstagnacht, 15. Februar 2020, ist ein 37-jähriger Gelsenkirchener Opfer eines Raubes geworden, bei dem er leicht verletzt wurde. Gegen 2.50 Uhr war er auf der Weberstraße in Gelsenkirchen-Altstadt zu Fuß unterwegs, als er in Höhe der Augustastraße von drei jungen Männer angesprochen wurde. Sie fragten den 37-Jährigen, ob er Geld dabei habe. Als er dies verneinte, wurde er von einer der Personen geschubst und fiel zu Boden. Dabei rutschte das Handy des Gelsenkircheners aus der Jacke. Einer der Männer schnappte sich das Handy und entfernte sich in Richtung Ringstraße. Er ist circa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze schwarzen Haare und sprach Deutsch. Die beiden anderen Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Bahnhof. Auch sie waren circa 20 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Zur Bekleidung konnten keine Angaben gemacht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Trio machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell