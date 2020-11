Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher mit süßem Zahn

SchwelmSchwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in den Kiosk einer Realschule im Ländchenweg ein. Sie zerstörten die Glasscheibe eines Fensters und verschafften sich so Zutritt zu dem Kiosk. Sie entwendeten diverse Süßigkeiten. Täterhinweise liegen nicht vor.

