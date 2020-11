Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Dunkler Kombi nach Unfallflucht gesucht

HattingenHattingen (ots)

Am Montag wurde ein 16-jähriger Sprockhöveler mit seinem Kleinkraftrad auf dem Salzweg von einem dunklen Kombi überholt, wobei es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, der Junge stürzte und sich verletzte. Gegen 16:30 Uhr fuhr der 16-Jährige auf dem Salzweg in Richtung Bredenscheider Straße. In Höhe des Ruhrhöhenweges wurde er durch einen dunklen Kombi überholt, wobei es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen sein soll. Der Zweiradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer des Kombis entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um das Geschehene zu kümmern. Der junge Sprockhöveler verletzte sich bei dem Sturz leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er aber nicht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi (ähnlich Passat) mit EN-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

