Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbrecher versuchen Fenster aufzuhebeln

HerdeckeHerdecke (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntag versuchten Unbekannte in ein Haus am Heimweg einzubrechen. Sie versuchten ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Bewohnerin stellte den Schaden am Sonntag fest.

