Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Zeuge beobachtet Unfallflucht

SchwelmSchwelm (ots)

Ein 43-jähriger Zeuge beobachtete am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, am Ochsenkamp, wie ein schwarzer Kleinwagen in Richtung Barmer Straße über die Verkehrsinsel fuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Das Fahrzeug fuhr anschließend an ihm vorbei und entfernte sich in Richtung Wuppertal, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß verlor der Unfallfahrer sein Kennzeichen. Der Zeuge informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme fuhr ein schwarzer Kleinwagen, bei dem das vordere Kennzeichen fehlte, an der Unfallörtlichkeit vorbei. Durch die eingesetzten Beamten konnte erkannt werden, dass das Kennzeichen des vorbeifahrenden PKW mit dem an der Unfallörtlichkeit aufgefundenen Kennzeichen übereinstimmte. Die Beamten fuhren dem PKW nach und gaben Anhaltezeichen. Das Fahrzeug hielt schließlich in der Nähe der Pastor-Nonne-Straße auf einem Parkplatz. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Fahrers konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Schwelmer wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

