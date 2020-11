Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Auffahrunfall mit drei Verletzten

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Eine 18-jährige Audifahrerin fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem PKW auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. In Höhe der Haltestelle Brauck beabsichtigte sie nach links in die Straße Brauck abzubiegen und blieb verkehrsbedingt auf der Fahrbahn stehen. Ein 86-Jähriger fuhr ebenfalls auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal und bemerkte den wartenden Audi zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Fahrer sowie der 56-jährige Beifahrer in dem Audi wurden leicht verletzt. Die 84-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

