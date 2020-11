Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Radfahrer

HattingenHattingen (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein 24-jähriger Radfahrer verbotswidrig auf dem linken Gehweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung der Straße Am Büchsenschütz. Im Bereich einer Fußgängerfurt erfasste ihn der 61-jährige Sprockhöveler , der mit seinem Pkw auf den Zubringer zur Blankensteiner Straße nach rechts abbog. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

