Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Trio greift Schwelmer an

SchwelmSchwelm (ots)

Ein 27-jähriger Schwelmer wurde am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, im Marienweg von drei unbekannten männlichen Personen angegriffen. Die drei Männer pöbelten zunächst ihr Opfer an und schlugen ihm augenscheinlich grundlos mit der Faust ins Gesicht. Der stark alkoholisierte Schwelmer fiel zu Boden, wo ihn die Täter weiter traten. Anschließend flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täter konnte der 27- Jährige nicht abgeben. Gestohlen wurde ihm nicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

