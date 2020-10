Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruchserie - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt, Breitnau;]

Am vergangenen Wochenende, von Freitag den 09.10.2020 bis Sonntag den 11.10.2020, kam es in Titisee-Neustadt und Breitnau zu mehreren Einbrüchen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:10 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in die Sparkasse Breitnau. Hier wurde versucht den Auszahlungsautomaten aufzubrechen, was jedoch misslang. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000EUR.

Zu einem versuchten Einbruch kam es außerdem von Samstag auf Sonntag am Kiosk in der Seestraße in Titisee. Da die unbekannten Täter nicht ins Innere des Kiosks gelangten, wurde auch hier nichts entwendet.

Ebenfalls von Samstag auf Sonntag wurde beim Golfclub in Titisee eingebrochen. Neben Bargeld wurden hier auch drei Golf-Karts entwendet, die im Laufe des Sonntags im weiteren Umfeld jedoch wieder aufgefunden werden konnten.

Zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl kam es am vergangenen Wochenende auch am Imbiss am See in Titisee. Hier wurde zwischen Freitag und Sonntag durch aufhebeln der Seitentür 200EUR Bargeld entwendet.

Weiter wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt am Sonntagnachmittag ein aufgebrochener Pkw eines Carsharing Dienstes gemeldet. Dieser wurde am Samstagabend auf dem Gelände der Schule Birklehof abgestellt, im Laufe der Nacht aufgebrochen und kurzgeschlossen und schließlich in der Heiligbrunnenstraße abgestellt.

In der Minigolfanlage im Kurgarten in Neustadt wurde bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Türe aufgehebelt, wobei in beiden Nächten nichts entwendet wurde.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen, insbesondere nachts, gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07651-93360, zu melden.

