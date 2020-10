Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrradfahrendes Kind und Lieferwagen stoßen zusammen - Kind gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Kind auf einem Fahrrad und ein Lieferwagen sind am Freitag, 09.10.2020, gegen 15:30 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von Unterlauchringen zusammengestoßen. Ein 63 Jahre alter Mann war mit dem Lieferwagen nach links in die Weberstraße abgebogen und dabei mit dem ca. zehn Jahre alten Jungen kollidiert, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr und gerade den Einmündungsbereich querte. Nachdem der Junge versicherte, dass es ihm gut gehe, ließ der Mann den Jungen weiterfahren und zeigte den Unfall später bei der Polizei an. Der Schaden am Lieferwagen liegt bei rund 1500 Euro. Ob der Junge tatsächlich unverletzt blieb, ist unbekannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

