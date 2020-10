Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Bäume

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstag, 10.10.2020, auf der B 500 zwischen Häusern und Blasiwald von der Straße abgekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer überstand den Unfall unverletzt, an seinem Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 12000 Euro. Gegen 18:15 Uhr war der junge Mann bei Regen zunächst in die Leitplanke geprallt. Der Wagen überschlug sich danach an einem Abhang, bevor er an zwei Bäumen zum Stillstand kam. Der unverletzte Fahrer konnte sich selbst befreien und traf auf ein zufällig vorbeifahrendes Feuerwehrfahrzeug. Eine Alkoholüberprüfung ergab beim Fahrer gute 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten wurde. Auch an der Leitplanke wurde ein Schaden vor und 2000 Euro verursacht.

