Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mit Rikscha verunglückt - zwei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.10.2020, ist eine mit zwei Personen besetzte E-Rischka in Wehr verunglückt. Kurz vor 17:00 Uhr war ein 68 Jahre alter Mann und eine 65-jährige Frau mit dem Gefährt auf dem kombinierten Rad- und Fußweg entlang der Öflinger Straße unterwegs, als die Rikscha nach links vom Weg geriet und eine Böschung hinunterstürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Frau wurde ebenfalls verletzt. Eine Angehörige brachte sie zu einem Arzt. Bei der fast neuwertigen Rikscha handelte es sich um Leihfahrzeug. Vermutlich dürfte die Unerfahrenheit mit dem Gefährt zum Unfall geführt haben. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell