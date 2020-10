Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rauchendes Abendessen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.10.2020, gegen 18.30 Uhr, mussten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Schwarzwaldstraße ausrücken. Nachbarn hatten gemeldet, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Rauchschwaden drangen. Da die betreffende Wohnungstür auf Klingeln nicht geöffnet wurde, mussten sich die Helfer Zugang zur Wohnung zwangsöffnen. Glücklicherweise wurde keine verletzte Person, sondern nur verbranntes Essen auf dem Herd festgestellt. Ein größerer Schaden war nicht entstanden. Die Bewohnerin wurde bei ihrer Rückkehr informiert.

