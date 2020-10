Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Totalschaden wegen Reh

Freiburg (ots)

Eine junge Autofahrerin war in der Nacht auf Sonntag, 11.10.2020, auf der neuen Umfahrung von Winden unterwegs. Nach ihren Angaben erkannte sie plötzlich, dass ein Reh vor ihr auf der Fahrbahn stand, was sie zum Ausweichen veranlasste. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Eine Kollision mit dem Tier fand nicht statt. Die Polizei geht bei dem älteren Fahrzeug von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus und rät in solchen Situationen eher dazu, keine plötzlichen Ausweichmanöver einzuleiten. Insbesondere bei schneller Fahrt führt dies häufig zu schweren Unfällen.

