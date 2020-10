Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Plötzlich brennt es

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.10.2020, gegen 16:15 Uhr, stellte ein Mann aus Niederwinden fest, dass ein auf seinem Betriebsgelände abgestellter Gabelstapler brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte zwar das Feuer löschen, jedoch entstand am Gabelstapler Totalschaden. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem Arbeitsgerät aus. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

