POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Außenspiegel abgetreten

Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr wurde an einem rot-weißen VW Bus, der in der Scheffelstraße geparkt war, der Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten oder abgeschlagen. Durch eine Zeugin wurden am späten Abend noch mehrere grölende Personen und auch ein Knall wahrgenommen. Konkrete Tathinweise liegen aber nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0 mitzuteilen.

