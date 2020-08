Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Handtasche aus Kofferraum

Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Donnerstag zwischen 12 und 12:30 Uhr auf dem Parkdeck des Kauflands in der Carl-Theodor-Straße ereignet hat. Eine 78-jährige Frau lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres schwarzen Opel Corsa und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück in die Aufbewahrung. In dieser kurzen Zeit entwendete ein Unbekannter aus dem unverschlossenen Kofferraum die Handtasche der 78-Jährigen, die neben persönlichen Gegenständen u.a. auch ein Mobiltelefon enthielt.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten diese Hinweise unter der Rufnummer 06202/288-0 bekanntzugeben.

