Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/BAB 5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - erheblicher Sachschaden entstanden

Kronau/BAB 5 (ots)

Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am frühen Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Kronau. Ein 65-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Jaguar auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im Baustellenbereich musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dem nachfolgenden 22-jährigen Audi-Fahrer gelang es noch, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Ein dahinter befindlicher 60-jähriger Ford-Fahrer erkannt die Situation zu spät, fuhr dem Audi auf und schob diesen gegen den Jaguar. Die drei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die drei Autos jedoch waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich während der Unfallaufnahme nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell