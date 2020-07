POL-EL: Geeste - Pilot landet Motorsegler in Maisfeld

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Montagmorgen ist es am Wietmarscher Damm zu einer sogenannten Außenlandung eines Motorseglers gekommen. Der 27-jährige Pilot, ein Flugschüler aus Hessen, blieb unverletzt. Gegen 9.15 Uhr fiel der Motor des Flugzeuges aus. Weil ein Segelflug bis zum nächsten Flughafen nicht möglich war, entschied sich der Pilot für eine kontrollierte Außenlandung auf einem Maisfeld. Das Manöver glückte dem 27-Jährigen in vollem Umfang. Er blieb unverletzt. An der Maschine entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

