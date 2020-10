Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu - Auseinandersetzung mit Messer - Beteiligter verstorben, hier: Kriminalpolizei ermittelt Gesuchten, keine Tatbeteiligung - 23jähriger mutmaßlicher Täter inhaftiert

Freiburg (ots)

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg führten zum bislang Gesuchten. Hinweise auf eine Tatbeteiligung des 26jährigen Mannes deutscher Staatsangehörigkeit ergaben sich jedoch nicht. Der am Freitag bereits festgenommene 22jährige Mann wurde ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch für diesen ergaben sich keine Hinweise auf eine unmittelbare Tatbeteiligung.

Der 23jährige Mann, der sich zunächst noch aufgrund der Obeschenkelverletzung im Krankenhaus befand, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg zwischenzeitlich inhaftiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dieser und der Verstorbene bereits vor der Tat in einer Bar in der Niemensstraße miteinander in Streit. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Tatwaffe - vermutlich ein Einhandmesser - bislang nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens.

lr

- Erstmeldung -

In der Nacht auf den heutigen Freitag, 09.10.2020, wurde gegen 03:15 Uhr von einem Zeugen gemeldet, dass er soeben im Bereich der Niemensstraße eine Auseinandersetzung mehrerer Personen beobachtet habe. Es sei zu einem Gerangel gekommen, in deren Verlauf eine Person zu Boden ging. Die anderen Personen seien daraufhin geflüchtet.

Der durch Messerstiche verletzte 20jährige Mann libanesischer Staatsangehörigkeit aus Freiburg erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei der drei Geflüchteten konnten zwischenzeitlich festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 23jährigen Mann deutsch-libanesischer Staatsangehörigkeit, der selbst eine Stichverletzung am Oberschenkel aufweist. Zudem um einen 22jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens aufgenommen und bittet ggf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 0761-8822880 zu melden.

lr

