Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 09.10.2020, wurde ein in der Hebelstraße parkender Pkw gestreift, so dass dieser vorne links beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss daran unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641-5820 entgegen.

ak

