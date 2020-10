Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche und Einbruchsversuche in Wohnungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Freitag auf Samstag, 09./10.2020, ereigneten sich in Lörrach mehrere Einbrüche. Von Freitagabend auf Samstagmorgen wurde eine Terrassentür an einer Wohnung in der Römerstraße aufgehebelt und eine Wohnung durchsucht. Es wurde eine Uhr entwendet. Im gleichen Mehrfamilienhaus wurde ebenfalls versucht eine Balkontür zu öffnen, was jedoch nicht gelungen ist. Es blieb beim Sachschaden an einer Scheibe.

Durch ein Fenster drangen Unbekannte auch in ein Haus im Altweg ein. Hier wurde eine Einliegerwohnung durchsucht und Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum dürfte Freitag, zwischen 17.30 und 22.30 Uhr, gewesen sein.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es zwischen Freitagabend und Samstagabend in der Holzgasse. Auch hier war versucht worden ein Fenster aufzuhebeln. Vermutlich hatte die Täterschaft jedoch nach dem Auslösen einer Alarmes vom weiteren Vorgehen abgesehen.

Zu allen Fällen sucht die Kriminalpolizei Lörrach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 07621 176-0 oder loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de zu melden.

