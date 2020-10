Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf einem Park&Ride-Parkplatz in der Schloßstraße wurde am Freitag, 09.10.2020, zwischen 6.15 und 20 Uhr, an einem geparkten Mercedes eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

