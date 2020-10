Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein (2 Meldungen): Zeugensuche zu Unfallfluchten

Freiburg (ots)

Weil am Rhein: Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Freitag, 09.10.2020, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Basler Straße, vor dem Polizeirevier zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis fuhr aus der Gartenstraße auf die Basler Straße ein. Hierbei fuhr er gegen einen VW, welcher sich im stockenden Verkehr auf der Basler Straße befand. Die Beteiligten unterhielten sich kurz.

Der Unfallverursacher fuhr daraufhin jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der schwarze Kombi soll eine schweizerische Zulassung gehabt haben und von einem Fahrer mit schwarzen Haaren geführt worden sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können oder die den Unfall beobachtet hatten.

Weil am Rhein: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Am Samstagmorgen, 10.10.2020, gegen 03.45 Uhr, kam es in Alt-Weil an der Einmündung Hauptstraße und Lörracher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Renault-Fahrer geriet beim Rechtsabbiegen offensichtlich nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Hausecke. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Hauseigentümer stellte den Schaden erst am Vormittag fest. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines Twingos sichergestellt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel. 07621 98000) in Verbindung zu setzen.

