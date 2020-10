Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ermittlungen wegen Verdacht des Kraftfahrzeugrennens - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.10.2020, gegen 01.00 Uhr, fielen einer Polizeistreife auf der B317 / Zollfreie Straße, zwei Fahrzeuge auf, welche von Lörrach in Richtung Weil fuhren und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Kurz nach dem Tunnelausgang überholten die Fahrzeuge ein Auto. Der Audi und ein Mercedes konnten anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen die beiden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, insbesondere den Autofahrer, welcher überholt wurde.

