Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter entwenden Handtasche aus Bäckereifahrzeug

Wegberg-Arsbeck (ots)

Ein Zeuge beobachtete wie zwei unbekannte Täter am Donnerstag, 30. April, gegen 12.40 Uhr, am Mailandweg, aus dem Lieferfahrzeug einer Bäckerei, eine Handtasche stahlen und anschließend zu Fuß flüchteten. Sie liefen in Richtung Heiderstraße. Die Besitzerin der Handtasche nahm die Verfolgung auf und konnte einem Täter ihre Handtasche wieder entreißen. Anschließend musste sie feststellen, dass sowohl die Tasche, als auch die Geldbörse offen waren und offenbar Bargeld fehlte. Sie versuchte den Täter festzuhalten und forderte ihn auf, ihr das Geld zurückzugeben. Er stieß daraufhin die Frau weg und konnte fliehen. Der zweite Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits entkommen. Die Frau beschrieb die beiden Täter als zirka 20 bis 30 Jahre alt, einer mit einer weißen Hose, der andere mit einer schwarzen Hose bekleidet. Beide Personen waren zirka 175 Zentimeter groß. Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

