Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrüche in Kleingärten und Vereinsheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Über das Wochenende kam es im Weiherweg zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten. Nachdem die unbekannten Täter ein Schloss zu einem Garten aufgebrochen hatten, wurden mehrere nicht verschlossene Hütten durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Vermutlich von Sonntag auf Montag, 11./12.10.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim im Weiherweg. Hier wurde eine Tür aufgehebelt und diverse Getränke zum Abtransport bereitgelegt. Es wurde letztlich jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

