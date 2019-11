Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 18-jähriger Fahranfänger lebensgefährlich verletzt ++

Rotenburg (ots)

18-jähriger Fahranfänger lebensgefährlich verletzt

Wittorf. Am frühen Freitagmorgen hat ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Heidekreis bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 440 zwischen Rotenburg und Wittorf lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der junge Mann war gegen 4 Uhr früh mit einem BMW in Richtung Visselhövede unterwegs, als er mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Bei dem Aufprall wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall gemeldet hatten, fanden den Verletzten in einem Straßengraben neben der Bundesstraße. Der 18-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße ist an der Unfallstelle seit mehreren Stunden gesperrt.

