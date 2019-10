POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Fahrerflucht

Polizei Essen

45149 E.-Haarzopf: Am 14. Oktober 2019 kam es gegen 17:40 Uhr an der Kreuzung Lilienthalstraße/Meisenburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Radfahrer - die Polizei sucht jetzt Zeugen dafür.

Der 67-jährige Radfahrer befuhr nach eigenen Angaben den Radweg der Meisenburgstraße aus Kettwig kommend in Richtung Bredeney. In Höhe der Kreuzung Lilienthalstraße wollte er die Fußgängerfurt überqueren und blieb zunächst kurz stehen. Ebenso blieb der Fahrer eines dunkelroten Kleinwagens kurz vor der Furt stehen - dieser war auf der Lilienthalstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Meisenburgstraße abbiegen. Als der Radfahrer dann anfuhr, soll auch der Fahrer des dunkelroten Kleinwagens die Fahrt fortgesetzt haben und dabei mit dem Radfahrer zusammengestoßen sein. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Der PKW-Fahrer soll nach dem Zusammenstoß kurz angehalten haben und dann aber in Richtung Kettwig geflohen sein.

Das Verkehrskommissariat 4 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Fahrer des dunkelroten Kleinwagens machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

