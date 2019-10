Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickdiebinnen erbeuten Schmuck mit Zetteltrick - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45479 MH-Broich: Trickdiebinnen erbeuteten Mittwochvormittag (30. Oktober) im Mülheimer Stadtteil Broich mit dem Zetteltrick Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür einer 85-Jährigen auf der Thüringer Straße. Angeblich müsse die Unbekannte für eine Nachbarin eine Nachricht schreiben. Hilfsbereit ließ die Rentnerin sie in die Wohnung. Eine weitere Mittäterin gelangte in der Zwischenzeit auch in die vier Wände der Seniorin. Wenig später verließ das Duo gemeinsam das Gebäude. Erst später stellte die ältere Dame fest, dass man ihr Schmuck entwendet hatte. Mit der Beute entkam das Duo unerkannt. Die Gesuchten sollen beide ein südländisches Aussehen haben und zirka 18 bis 25 Jahre alt sein. Eine von ihnen ist zirka 1,60 Meter groß, hat schwarze Haare und eine normale Statur. Die Komplizin ist zirka 10 cm größer, hat braune Haare und eine korpulente Statur. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

