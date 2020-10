Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

In der Nacht zu Samstag, 10.10.2020, gegen 0:40 Uhr kam es auf der K 5124 zwischen Forchheim und Weisweil zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer kam in einer Rechtskurve, vermutlich infolge Alkoholbeeinflussung, nach links von der Fahrbahn ab, rutschte rund 50m über eine Streuobstwiese und kam erst an einem Apfelbaum zum Stehen, den er letzten Endes aufgrund des heftigen Aufpralls auch entwurzelte. Der Fahrer versuchte sich zunächst weiterer Maßnahmen zu entziehen, in dem er seine Fahrereigenschaft erst abstritt, dann aber doch einräumte. Er erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille und musste aufgrund seiner Verletzungen auch im Krankenhaus behandelt werden.

