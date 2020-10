Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Körperliche Auseinandersetzung beim Bahnhof Kirchzarten

Am Samstag, den 10.10.2020 kam es gegen 17:30 Uhr an einem Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Kirchzarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aufgrund des Vorfalls musste der Bahnverkehr fast eineinhalb Stunden unterbrochen werden.

Eine Zeugin meldete über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einem Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Kirchzarten. Dabei sollen sich die Personen im Gleisbereich befunden haben. Beim Eintreffen der Streifen von Landes- und Bundespolizei befanden sich die Personen nicht mehr im Gleis und die Situation hatte sich beruhigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 18-Jähriger und ein 51-Jähriger, beide deutsche Staatsangehörige, am Bahnübergang auf einen 18-jährigen, deutschen Staatsangehörigen eingeschlagen haben. Dabei soll auch der Metallstandfuß eines Relais aus der Verankerung im Gleisbett gerissen und verwendet worden sein.

Aufgrund der Entfernung des Metallstandfußes des Relais musste die Bahnstrecke zunächst gesperrt bleiben, bis mittels einer Zugdurchfahrt die Funktionstüchtigkeit der Strecke getestet werden konnte. So kam es durch den Vorfall zu einer Streckensperrung von fast eineinhalb Stunden.

Der Polizeiposten Kirchzarten führt die weiteren Ermittlungen.

