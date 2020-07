Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 29-Jähriger mit gefälschten Dokumenten

Freiburg (ots)

Für einen 29-Jährigen endete die Reise mit dem Fernbus ungewollt am ZOB Freiburg. Eine Streife der Bundespolizei fand bei ihm drei gefälschte Dokumente.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Freiburg. Dabei kontrollierten sie einen 29-Jährigen, der sich mit einem griechischen Reisepass ausweisen konnte. Bei der Inaugenscheinnahme stellte die Streife Fälschungsmerkmale am Dokument fest. Der Mann bestand darauf, dass es sich um ein echtes Dokument handelt und zeigte als Beweis eine griechische Identitätskarte vor. Die Überprüfung ergab auch bei dem zweiten Dokument einen Fälschungsverdacht. Bei der folgenden Durchsuchung fand die Streife auch noch einen ebenfalls gefälschten griechischen Führerschein. Gegen den libyschen Staatsangehörigen wurde wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ein befristetes Einreiseverbot gegen ihn erlassen und die Zurückschiebung in die Schweiz vollzogen.

