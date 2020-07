Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Minderjähriges Quartett nachts am Hauptbahnhof Freiburg angetroffen

Freiburg im Breisgau (ots)

Vier Minderjährige waren am Sonntagmorgen zu lange unterwegs und wurden durch die Bundespolizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Minderjährige im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, im Hauptbahnhof Freiburg, durch Beamte der Bundespolizei angetroffen. Gerade an großen Bahnhöfen, hat die Bundespolizei auch ein Auge auf jugendliches Partyklientel. Ein 17-jähriges Mädchen war zum Zeitpunkt der Kontrolle stark alkoholisiert. Da das Quartett alleine unterwegs war, wurde es zur Überprüfung auf das Freiburger Bundespolizeirevier verbracht. Da die 17-Jährige 1,2 Promille im Blut hatte, wurde sie vorsorglich durch den Rettungsdienst begutachtet. Danach wurden die Vier an die Erziehungsberechtigten übergeben und durften nach Hause.

