Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat ein 46 Jahre alter Motorradfahrer einen Verkehrsunfall am Sonntag, 11.10.2020, auf der L 146 bei Schluchsee-Äule überstanden. Kurz nach 11:30 Uhr war der Mann mit seiner Yamaha ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und im Straßengraben zu Liegen gekommen. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 10000 Euro.

