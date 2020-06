Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 46-Jähriger versucht geparkte Fahrzeuge zu öffnen - #polsiwi

Siegen (ots)

Weil er versuchte, mehrere geparkte Fahrzeuge zu öffnen, fiel ein 46-Jähriger einem Zeugen auf, der daraufhin die Polizei verständigte.

Donnerstagabend (11.06.2020), gegen 21:00 Uhr, ging der 46-Jährige durch die Straße Fludersbach. An mehreren geparkten Pkw packte der die Türen an und versuchte diese zu öffnen. Dies bemerkte ein 30-jähriger Anwohner, der noch sah, dass der Mann aus einer Hauseinfahrt ein Fahrrad nahm und versuchte, damit wegzufahren. Da das Fahrrad aber defekt war, warf er es in die Böschung.

Beamte der Wache Weidenau trafen den Mann in der Fludersbach an. In einem Rucksack führte dieser mehrere Elektrowerkzeuge (Handkreissäge, Akku-Trennschleifer) und einen Hammer mit.

Der 46-Jährige verhielt sich wenig kooperativ, beleidigte die Polizisten und versuchte mehrfach sie zu schlagen und zu treten.

Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl, Widerstand und Körperverletzung ermittelt.

