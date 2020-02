Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Montag, 03. Februar 2020, gegen 21.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Große Werlstraße / Kleine Werlstraße leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Opel die Große Werlstraße in Richtung Kamener Straße, als es im besagten Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 42-Jährigen kam. Der Audi-Fahrer beabsichtigte, aus der Kleinen Werlstraße kommend, links auf die Große Werlstraße abzubiegen. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 2700 Euro. (as)

